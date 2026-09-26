Milan Femminile, oggi l'esordio. Bakker: "Squadra pronta a dare tutto"

Il commento di Suzanne Bakker, coach del Milan Femminile, nel giorno dell'esordio in campionato in casa del Como 1907

Nella giornata di oggi il Milan Femminile inizia la sua avventura in campionato. Oggi è partita la Serie A Women e la formazione rossonera di Suzanne Bakker sarà ospite alle ore 18 del Como 1907. Non è il primo incrocio stagionale tra le due squadre che si sono scontrate anche nel girone di Serie A Wiomen's Cup, torneo che apre l'annata del settore femminile. La partita era finita 2-1 per le rossonere. Oggi però sarà tutta un'altra storia come sa molto bene l'allenatrice del Milan che ha parlato ai microfoni del club.

MILAN FEMMINILE, LE PAROLE DI BAKKER IN VISTA DELL'ESORDIO

Il commento della coach Suzanne Bakker ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell'esordio in campionato: "Non vediamo l’ora di iniziare domani il nostro campionato di Serie A. Per noi è il momento di mettere in pratica tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane. Vogliamo giocare con coraggio, lottare su ogni pallone e vincere ogni duello. Scenderemo in campo come una squadra pronta a dare tutto l'una per l’altra, a restare unite in ogni momento della partita e a lottare per il nostro Club!"