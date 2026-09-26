Milan Femminile, esordio amaro in campionato: il Como vince 4-1

Milan Femminile, esordio amaro in campionato: il Como vince 4-1
Oggi alle 21:23MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio
Sconfitta all'esordio per il Milan Femminile di coach Bakker

L'esordio stagionale in Serie A Women del Milan Femminile è stato totalmente da dimenticare: le rossonere hanno perso contro il Como con un sonoro 4-1. Per le ragazze di coach Bakker a segno capitan Grimshaw, ma non è servito a molto.

Ora c'è bisogno di resettare tutto e prepararsi al meglio per la prossima sfida: domenica 4 ottobre al PUMA House of Football arriva la Juventus.