Serie A Women, i risultati della 1^ giornata. Domenica prossima c'è Milan-Juventus
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Questo weekend si è giocata la prima giornata della Serie A Women. Domenica prossima il Milan Femminile affronterà la Juventus
Questo weekend si è giocata la prima giornata della Serie A Women. Purtroppo il percorso del Milan Femminile non è iniziato con il piede giusto visto che sabato le rossonere sono state sconfitte all'esordio per 4-1 in casa del Como 1907. Questi tutti i risultati:
Ternana Women-Como Women 1-2
Inter-Fiorentina 2-0
Sassuolo-Roma 1-3
Juventus-Napoli Women 3-1
Lazio-Parma 0-0
Como 1907-Milan 4-1
Questo invece il programma della 2^ giornata della Serie A Women che si giocherà il 3 e 4 ottobre:
Parma-Ternana Women (sabato 3 ore 12:30)
Fiorentina-Sassuolo (sabato 3 ore 15:00)
Roma-Lazio (sabato 3 ore 18:00)
Napoli Women-Como 1907 (domenica 4 ore 12:30)
Milan-Juventus (domenica 4 ore 15:00)
Como Women-Inter (domenica 4 ore 18:00)
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