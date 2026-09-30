Domenica il Milan Femminile sfida la Juventus: aperta la vendita dei biglietti
Il Milan ha messo in vendita i biglietti per Milan Femminile-Juventus, prima gara in casa del campionato per le rossonere di Coach Bakker. La nota del club milanista:
"Subito un grande appuntamento per la prima casalinga delle rossonere in Serie A Women 2026/27. Dopo l'esordio sul campo del Como 1907, la squadra di Coach Bakker si prepara ad accogliere la Juventus per una delle sfide più attese della stagione. Il primo impegno davanti al proprio pubblico rappresenta un'occasione speciale per ritrovarsi sugli spalti e sostenere le rossonere. Vi aspettiamo al PUMA House of Football: si gioca domenica 4 ottobre alle 15.00.
Per Milan-Juventus è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.
MILAN-JUVENTUS, SERIE A WOMEN
DOMENICA 4 OTTOBRE ORE 15.00
PUMA HOUSE OF FOOTBALL
BIGLIETTI: 10€"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan