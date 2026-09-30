Grimshaw verso la juve: “Sappiamo cosa dobbiamo fare, cerco di aiutare sempre le mie compagne”

Il capitano del Milan Femminile Christy Grimshaw ha parlato in conferenza stampa prima del match che vedrà Juventus e Milan sfidarsi questa domenica.

Nella settimana della partita tra Milan Woman e Juventus Woman, il capitano del Milan Christy Grimshaw ha risposto alle domande dei media durante la conferenza stampa verso il big match di domencia 4 ottobre. Queste le sue parole.

La Juve lo sai è una squadra che che ama avere il pallone, ha delle giocatrici di gran qualità sul palleggio. Però allo stesso tempo Backer da anni cerca di dare quell'idea anche a voi quel quell'identità di gioco. Ti voglio chiedere in maniera molto secca se secondo te servirà più imporre il proprio gioco alla Juve seppur non è facile o dovrete anche in certi momenti della gara fare quello che magari la vostra allenatrice non vuole cioè sporcarvi le mani come si suol dire in gergo no e quindi stare lì, provare a giocare anche di di ripartenza.

"Sì, noi possiamo anche giocare in un modo diverso, però la Juve gioca con due play, diciamo e noi il solito 4-3-3 con due tra le linee, quindi è un po' un gioco diverso però vogliamo sfruttare questi spazi. Non voglio dire tutte le nostre idee prima della partita, però noi abbiamo la nostra idea e giochiamo così. Poi dobbiamo anche studiare le squadre come la Juve di questa settimana e trovare gli spazi che ci saranno durante la partita. Però sì, noi abbiamo il nostro gioco e come avete visto anche nella partita di sabato nel secondo tempo ci siamo anche sporcate le mani perché abbiamo spinto, però purtroppo quando spingi così tanto lasci anche gli spazi dietro"

Tu sei una senatrice, una leader di questa squadra, quindi che cosa vuoi lasciare a loro? Sicuramente ti vedono come un punto di riferimento, quindi che cosa vuoi lasciare a loro con la tua esperienza?

"Io provo a dare tutto quello che ho da dare in quel momento. Loro ovviamente sono un po' più fortunate perché sono cresciute, ad esempio Elisa e Elena al Milan, quindi hanno già fatto il percorso del Milan. Quindi io posso solo dargli l'energia che ho ma che ovviamente loro anche portano durante gli allenamenti. Poi provo sempre ad aiutarle in campo, durante gli allenamenti, parlo sempre con loro, perché sanno già cosa vuol dire la maglia del Milan, perché hanno giocato qui"