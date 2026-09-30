Grimshaw: “Tifosi per noi importantissimi, possiamo arrivare in Champions”

Il capitano del Milan Femminile Christy Grimshaw ha parlato in conferenza stampa prima del match che vedrà Juventus e Milan sfidarsi questa domenica.

Nella settimana della partita tra Milan Woman e Juventus Woman, il capitano del Milan Christy Grimshaw ha risposto alle domande dei media durante la conferenza stampa verso il big match di domencia 4 ottobre. Queste le sue parole.



Quanto sarà importante il supporto del pubblico rossonero per darvi quella spinta in più?

"È molto importante per noi, in un club come il Milan i tifosi sono importantissimi per la prima squadra maschile e per tutto il club. Quando vengono a tifare per noi danno una mano in più, perché li sentiamo,li vediamo e onestamente aiutano un sacco perché vogliamo vincere per il club per noi stesse e per il supporto che riceviamo da da loro"

Hai raggiunte 124 in totale, hai raggiunto Laura Giuliani e sei la terza miglior giocatrice per presenza nella storia del Milan. Quanto è importante per te questo e se hai parlato già con la società per un prosieguo del tuo cammino rossonero a lungo termine, visto che il tuo contratto scade nel 2023.

"Allora come sai già tu la maglia del Milan ha moltissimo valore, per me è molto importante. Il club mi è stato vicino durante l'infortunio, lungo durante tutti questi anni, quando il mio percorso è stato un po' così e così. Sono molto felice che sono qui in questo momento e ho raggiunto queste presenze. Per il futuro io sono contentissima al Milan e solo quello posso posso dirti in questo momento"

Qual è l'obiettivo oggettivamente di questo Milan in questa stagione?

"Io quest'anno con tutte le ragazze e con ovviamente lo staff e il club sto dicendo che ogni partita vogliamo essere competitive perché il campionato cambia sempre. Dobbiamo approcciare tutte le partite nello stesso modo e per noi i 3 punti sono la cosa più importante e poi vediamo cosa faremo a fine stagione però questo club e questa squadra io so che può arrivare in Champions.