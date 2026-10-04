Milan Femminile, Renzotti: "I tifosi ci hanno supportato tanto. Gol emozionante"

Le sensazioni di Monica Renzotti, match-winner del Milan Femminile nell'incredibile rimonta contro la Juventus arrivata nei minuti finali di gara

Se la prima giornata era andato tutto storto, nella seconda partita del campionato di Seria A Women il Milan Femminile si è ripreso tutto con gli interessi. Le rossonere della Coach Suzanne Bakker sono riuscite nell'impresa di battere la Juventus 2-1 in casa al Puma House of Football e di farlo in rimonta nei minuti finali. Sotto di una rete, tra l'86° e l'88° sono arrivati i due gol della formazione milanista grazie a Thea Kvyag e a Monica Renzotti. Quest'ultima ha parlato ai microfoni del club al termine della gara, come riportato dal sito ufficiale del Milan.

Le emozioni di Monica Renzotti subito dopo la vittoria contro la Juventus, decisa da un suo gol nei minuti finali: "I tifosi ci hanno supportato tanto, le bambine e le famiglie che erano sugli spalti. Spero siano con noi anche nelle prossime partite, perché ci danno tantissima forza. La Juventus è una squadra tosta, ma abbiamo gestito bene la partita dimostrando carattere e meritando di vincere. Sono contenta di potere aiutare la squadra, l'obiettivo è sempre quello. Cercavo tanto il gol, è stato emozionante".