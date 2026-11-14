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Il bollettino medico del Milan Femminile per la sfida contro il Napoli
Il bollettino medico per la sfida contro il Napoli: assenti in 4
Il Milan Femminile è attualmente in campo contro il Napoli per la settimana giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.
Sorelli -> motivi personali
Arboleda -> problema al flessore dx
Mascarello -> come da comunicazione precedente
Piga -> come da comunicazione precedente
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MILAN FEMMINILE
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