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Il bollettino medico del Milan Femminile per la sfida contro il Napoli

Il bollettino medico del Milan Femminile per la sfida contro il Napoli
Oggi alle 13:00MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis
Il bollettino medico per la sfida contro il Napoli: assenti in 4

Il Milan Femminile è attualmente in campo contro il Napoli per la settimana giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.

Sorelli -> motivi personali
Arboleda -> problema al flessore dx
Mascarello -> come da comunicazione precedente
Piga -> come da comunicazione precedente