Le formazioni ufficiali del derby femminile, sfida valida per la 6^ giornata della Serie A Women
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, derby femminile valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A Women Athora.
MILAN: Estevez, Koivisto, Sorelli, Arrigoni, Grimshaw, Stokic, Sesay, Renzotti, Soffia, Brighton, Nevado. A disp.: Kyvag, Fornes, Parlo Soo, Keijzer, Tornaghi, Rainey, De Sanders, Gemmi, Bonanomi, Taddei, Vitale, Kamczyk. All.: Suzanne Bakker.
INTER: Runarsdottir, Van Diemen, Santi, Bugeja, Robustellini, Garcia, Tomasevic, Gliona, Milinkovic, Raphino, Cambiaghi. A disp.: Kullberg, Andres Sanz, Vilhjalmsdottir, Polli, Forcinella, Payne, Detruyer, Giudici, Bartoli, Bressan, Belli. All.: David Sassarini.
MILAN FEMMINILE: IL BOLLETTINO MEDICO
Milan Femminile è attualmente in campo contro l'Inter per la sesta giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.
Arboleda -> problema al flessore dx
Mascarello -> come da comunicazione precedente
Piga -> come da comunicazione precedente
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