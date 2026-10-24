Milan Femminile, Bakker: "Soddisfatti per la vittoria. Felici per le 100 presenze di Mascarello e l'esordio di Bonanomi, se lo meritano"

La Coach Suzanne Bakker e Sara Stokic hanno parlato al termine di Milan-Ternana Womne 3-0. Grande prova delle rossonere, per la soddisfazione dell'allenatrice.

Coach Suzanne Bakker: "Siamo soddisfatti per la vittoria e anche per il modo nel quale l'abbiamo ottenuta, controllando sempre la gara. Analizzeremo meglio questa prestazione e poi lavoreremo verso la trasferta di Como. Siamo felici per le 100 presenze di Mascarello e l'esordio di Bonanomi, se lo meritano".

Sara Stokić: "Tre punti molto importanti. Dopo Roma ci siamo preparate al meglio per tornare a dare il massimo in casa. Sono felice per il mio primo gol e la prima doppietta in stagione, voglio fare sempre di più. A Como sarà difficile, ma cercheremo di ripeterci".

IL TABELLINO

MILAN-TERNANA WOMEN 3-0

MILAN (4-3-3): Estévez; Koivisto, Piga (21'st Sorelli), Soffia, Nevado (42'st Bonanomi); Park (21'st Arrigoni), Mascarello, Grimshaw; Kyvåg (20'st Renzotti), Sesay (35'st Kanutte), Stokić. A disp.: Rainey, Tornaghi; De Sanders, Keijzer; Brighton, Vitale; Taddei. All.: Bakker.

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Ciccioli; Martins (17'st Labate), Pacioni, Massimino, Toniolo; Pastrenge (1'st Testa), Breitner, Petrara (38'st Yang); Regazzoli (18'st Ventriglia); Hornemann (18'st Lazaro), Strode. A disp.: Steen; Peruzzo, Quazzico; Gomes. All.: Defendi.

Arbitro: Ammannati di Firenze.

Gol: 17' e 36' Stokić (M), 32'st Soffia (M).

Ammonite: 31' Mascarello (M), 41' Piga (M), 45' Kyvåg (M).