Serie A Women, alle 12.30 Milan-Ternana. Ecco come arrivano le due squadre al match

Oggi alle 12.30, il Milan Femminile scenderà in campo al PUMA House of Football contro la Ternana Women nella 4ª giornata di Serie A

Oggi alle 12.30, il Milan Femminile scenderà in campo al PUMA House of Football contro la Ternana Women nella 4ª giornata di campionato. Ecco come arrivano le due squadre a questo match secondo il sito ufficiale del Diavolo:

"QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Dopo la sconfitta di Roma, il Milan tornerà a giocare davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di ripartire. La squadra di Suzanne Bakker potrà contare sul buon rendimento casalingo - tra campionato e Women's Cup nelle ultime quattro partite interne sono arrivati 10 punti - considerando anche il finale della scorsa stagione. Christy Grimshaw, che contro la Roma ha raggiunto le 100 presenze nella massima serie, diventando la prima calciatrice straniera a tagliare questo traguardo con la maglia del Milan, è andata nuovamente a segno nella sfida contro le giallorosse con una doppietta che ne ha confermato l'ottima condizione di forma. Per Thea Kyvåg, invece, la sfida contro la Ternana Women avrà un significato particolare: contro le umbre, lo scorso gennaio, ha realizzato la sua prima rete in campionato con la maglia rossonera.

QUI TERNANA WOMEN

Le rossoverdi del nuovo tecnico Alessandro Defendi arrivano a Milano in un momento positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro partite. Nell'ultimo turno la Ternana Women ha superato la Lazio per 1-0, confermando i progressi mostrati in questo avvio di stagione. Le umbre hanno inoltre vinto la prima trasferta di campionato contro il Parma per 2-1 e proveranno a ottenere due successi esterni consecutivi per la prima volta nella loro storia in Serie A. Sul piano difensivo, la squadra ha mostrato una buona solidità nelle prime giornate, concedendo poche occasioni alle avversarie. Maggiori difficoltà, invece, in fase offensiva, con poche conclusioni verso la porta avversaria. Tra i punti di riferimento c'è Paloma Lázaro, decisiva con il gol dell'1-0 nell'ultimo precedente contro il Milan dello scorso maggio".