Milan Femminile, Bakker dopo il ko nel derby: "Il rigore ha cambiato tutto, il cartellino rosso poco dopo ha reso tutto ancora più difficile"

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato la sconfitta della sua squadra per 3-0 nel derby contro l'Inter

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato così al sito ufficiale rossonero la sconfitta di ieri della sua squadra nel derby contro l'Inter: "Credo che il primo tempo sia stato equilibrato, abbiamo avuto due opportunità. L'episodio del rigore ha cambiato tutto, il cartellino rosso poco dopo ha reso difficile per noi il poter creare occasioni e segnare dei gol. Mi dispiace per i tifosi, volevamo regalare loro una soddisfazione dopo che oggi sono accorsi in tanti a tifare per noi. La squadra ha lottato fino alla fine, anche in inferiorità numerica, ed è uno spirito che potrà aiutarci nelle prossime partite. Davanti a noi c'è un impegno importante in cui vorremo fare meglio rispetto a oggi: o si vince insieme o si impara insieme, ci sono degli aspetti positivi che vogliamo portare con noi contro la Napoli Women".

IL TABELLINO

MILAN-INTER 0-3

MILAN (4-3-3): Estévez; Koivisto, Sorelli, Soffia, Nevado; Arrigoni (31'st Kamczyk), Brighton (20'st Kanutte), Grimshaw; Renzotti (31'st Kyvåg), Sesay (20'st Rainey), Stokić. A disp.: Tornaghi; Bonanomi, De Sanders, Gemmi, Keijzer; Park, Vitale; Taddei. All.: Bakker.

INTER (4-4-2): Rúnarsdottir; García, Milinković (26'st Kullberg), Van Diemen, Robustellini (16'st Bartoli); Glionna, Santi (26'st Vilhjálmsdóttir), Tomašević, Bugeja (39'st Payne); Raphino, Cambiaghi (16'st Polli). A disp.: Belli, Forcinella; Andrés, Bressan; Detruyer, Giudici. All.: Sassarini.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Gol: 13'st rig. e 38'st rig. Bugeja (I), 22'st Glionna (I).

Ammonite: 20' Robustellini (I), 32' Sorelli (M).

Espulsa: 20'st Estévez (M)".