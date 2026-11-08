Serie A Women, il derby di Milano è dell'Inter: Milan sconfitto 3-0

Il Milan Femminile è stato battuto ieri 3-0 dall'Inter nella gara valida per la 6^ giornata di Serie A Women. Il racconto del match

Il sito della FIGC riporta i risultati degli anticipi di ieri della Serie A Women, tra cui anche la sconfitta del Milan nel derby contro l'Inter: "La 6ª giornata della Serie A Women Athora 2026/27 si apre con due colpi esterni e una vittoria casalinga, nei tre anticipi giocati sabato 7 novembre. A festeggiare i tre punti in trasferta è anzitutto la Roma, capace di regolare 4-0 il Como 1907 e restare così a punteggio pieno in classifica (18/18). I gol giallorossi portano la firma di Oliviero, Rieke, Pilgrim e Giugliano. Successo lontano da casa anche per l’Inter, che fa festa nella stracittadina battendo 3-0 il Milan e tiene così il passo delle campionesse d’Italia in carica, lontane ancora due punti. Per le nerazzurre decisive Bugeja (doppietta su rigore) e Glionna. Festeggia invece i tre punti davanti al pubblico amico la Juventus, capace di ribaltare 2-1 il Sassuolo grazie alla coppia Redondo-Salvai - di Clelland la rete neroverde - e di risalire così al 4° posto provvisorio della classifica. Domenica 8 gli altri tre match in programma completano questo turno e potranno essere seguiti tutti su DAZN. Si parte all’ora di pranzo, col calcio d’inizio di Parma-Como Women alle ore 12:30, mentre dalle 15:00 vanno in scena sia Ternana Women-Fiorentina che Lazio-Napoli Women.

MILAN-INTER 0-3. Tantissime emozioni, l’impatto di Polli da subentrata, due rigori di Bugeja e il quarto derby consecutivo vinto dalla squadra nerazzurra in Serie A. Si può riassumere così la sfida del Puma House of Football. Padrone di casa che sprecano troppe e grandi occasioni, mentre l’undici ospite capitalizza al meglio quasi tutte le chance createsi. Due di queste su rigore, per falli subiti in area del Diavolo da Glionna e Polli: Bugeja cambia direzione del penalty – il primo tirato forte e centrale, il secondo nell’angolino basso - ma batte sia Estévez che Rainey. Sì, perché al 63’ la titolare tra i pali rossoneri viene espulsa dopo aver toccato di mano il pallone al di fuori della propria area, generando così di riflesso l’esordio ufficiale (e obbligato) della statunitense. La quale deve raccogliere il pallone in fondo alla rete anche al 67’, quando Glionna riceve in area proprio da Polli per scrivere il provvisorio 2-0 interista. Il Milan tenta quantomeno di siglare un gol, ma nel finale è costretto a infrangersi sui guantoni di Rúnarsdóttir. Le parate del portiere islandese, alla 50ª presenza in A, consentono all’Inter di diventare la prima squadra a collezionare sei clean sheet nelle prime sei gare stagionali di un massimo campionato italiano in questo millennio (dal 2001 in poi)".