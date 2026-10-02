Milan, gli impegni della Prima Squadra Femminile nel mese di ottobre
Il sito ufficiale del Milan riporta tutti gli impegni di ottobre della Prima Squadra Femminile rossonera: "Ottobre, mese pienamente in autunno in cui le giornate si accorciano in quanto a luce solare. Allo stesso tempo, però, parliamo di uno dei mesi sportivamente più intensi della stagione calcistica. Sono davvero tanti gli appuntamenti che attendono le squadre rossonere nelle prossime settimane.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
La stagione entra davvero nel vivo: dopo l'esordio in campionato sul campo del Como 1907, le rossonere di Bakker nelle prossime settimane saranno attese da tre partite. Due, peraltro, sono tra le più complicate del calendario (e saranno intervallate dalla sosta per le Nazionali): prima la rivincita contro la Juventus dopo il ko in Women's Cup, poi la trasferta sul campo della Roma campione d'Italia in carica.
SERIE A WOMEN
2ª giornata, Milan-Juventus, domenica 4 ottobre alle 15.00 (DAZN) - PUMA House of Football
3ª giornata, Roma-Milan, domenica 18 ottobre alle 15.00 (DAZN) - Stadio Tre Fontane, Roma
4ª giornata, Milan-Ternana Women, sabato 24 ottobre alle 12.30 (DAZN) - PUMA House of Football".
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