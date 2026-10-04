Colpaccio del Milan Femminile: vittoria in rimonta e allo scadere contro la Juventus

Colpaccio del Milan Femminile che vince 2-1 contro la Juventus, rimontando tutto in due minuti e nel finale di partita

Giornata indimenticabile per il Milan Femminile! Colpaccio della formazione rossonera allenata dalla Coach Suzanne Bakker che è riuscita a vincere contro la Juventus, fresca vincitrice della Serie A Women's Cup. A rendere il tutto ancora più entusiasmante è stato il modo con cui le rossonere questo pomeriggio hanno trovato la vittoria al Puma House of Football. La formazione bianconera si è portata in vantaggio al minuto 79 con Lenzini e per il Diavolo sembrava finita: invece i gol di Kvyag all'86° e Renzotti all'88° hanno clamorosamente ribaltato tutto all'ultimo secondo. Il Milan vince 2-1 e trova la prima vittoria in questo campionato, dopo la sconfitta all'esordio con il Como 1907.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 2-1

MILAN (4-3-3): Estévez; Keijzer, Sorelli, Soffia (39'st Piga), Nevado (39'st Koivisto); Kamczyk, Mascarello (27'st Park), Grimshaw; Renzotti, Kanutte (14'st Sesay), Stokić (27'st Kyvåg). A disp.: Rainey, Tornaghi; Bonanomi, De Sanders; Vitale; Arboleda, Taddei. All.: Bakker.

JUVENTUS (3-4-3): Rusek; Lenzini (36'st D'Auria), Salvai, Sylla; Serturini (1'st Noordman), Bartel, Hayashi (1'st Schatzer), Carbonell (24'st Graziani); Chiba (1'st Sarriegi), Redondo, Stølen Gødo. A disp.: De Jong, Mallardi; Pavan, Rosucci; Khelifi, Librán, Pinto. All.: Guerrero.

Arbitro: Faye di Brescia.

Gol: 34'st Lenzini (J), 41'st Kyvåg (M), 43'st Renzotti (M).

Ammonite: 25'st Salvai (J), 53'st Kamczyk (M).