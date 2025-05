Al Milan Futuro il primo round dei playout. Ecco cosa serve per salvarsi

Il Milan Futuro vince il primo round dei playout per evitare la retrocessione in Serie D. Vittoria di misura contro la SPAL e fra sette giorni a Ferrara. Curioso il dato riguardante i rossoneri che hanno negli emiliani la vittima sacrificale: in tre confronti diretti sono arrivate altrettante vittorie, unica squadra sempre battuta fin qui.

Cosa serve ora per salvarsi? Riportiamo di seguito il regolamento della Lega Pro:

"In caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C".

In poche parole, il Milan Futuro, essendosi piazzato dietro la SPAL, se vuole restare in Serie C non deve perdere. Due risultati utili su tre, non sono previsti tempi supplementari.

Si riporta il tabellino della sfida tra Milan Futuro e Spal 1-0, gara valevole per l'andata dei playout di Serie C, girone B.

MILAN FUTURO-SPAL 1-0

Marcatori: 34' pt Sandri su rigore (M)

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca (31' st Malaspina), Sandri (50' st Victor), Alesi (31' st Sia), Bozzolan; Ianesi (42' st Omoregbe), Traore (31' st Turco). A disp.: Pittarella, Torriani, Dutu, Vladimirivo, Fall, Magni, Victor, Scotti, Paloschi, Vos. All. Massimo Oddo

SPAL: Galeotti, Fiordaliso, Arena, Bruscagin, Ntenda, Nador, Paghera (1' st Awua), Calapai (27' st Zammarini), Parigini (15' st Karlsson), Molina (15' st Antenucci), Spini (1' st Haoudi). A disp.: Meneghetti, Stagni, El Kaddouri, Radrezza, Rao, Mignanelli, Bassoli, D’orazio, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

Arbitro: Mastrodomenico sezione di Matera

Ammoniti: 11' pt Molina (S), 25' st Ianesi (M), 27' st Branca (M), 44' st Sandri (M)

Espulsi: nessuno

Recupero: 1T 1', 2T 5'