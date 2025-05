Binda: "Con Camarda serviva una gestione dievrsa, andava valutato prima l'aspetto delle presenze minime"

vedi letture

Terminata la regular season di Serie C è tempo di primi bilanci in vista del playout che metterà di fronte il Milan Futuro alla SPAL. Ne abbiamo parlato con l'esperto di Serie C, il collega Nicola Binda de "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue parole:

Alla fine non basta il talento dei tanti giovani

"Non metto in dubbio che la squadra abbia messo in campo tanti giocatori di prospettiva. Ma un conto è il talento, un conto è avere una squadra pronta per affrontare una categoria tosta come la Serie C, che è tutt'altro che semplice e non può essere affrontata a cuor leggero".

Camarda non ci sarà per i playout, non ha raggiunto il numero minimo di presenze

"Non so quanto gli sia servita la stagione, che doveva essere quella dell'esplosione. È vero che ha cominciato ad assaggiare le gomitate vere degli adulti, ma alla fine il suo bottino di gol è stato un po' magro. Ha fatto un po' di esperienza ma era meglio averlo avuto adesso. Serviva una gestione diversa, andava valutato prima l'aspetto delle presenze minime e così non è stato".