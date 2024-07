Bonera: "L'intenzione è quella di avere sin dall'inizio una sinergia con la prima squadra"

Intervistato da Milan TV, Daniele Bonera ha per la prima volta parlato di ambizioni, progetto ed obiettivi come allenatore del Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Milan Futuro e la sinergia con la prima squadra

"L'intenzione è quella di avere una sinergia, un gruppo squadra che non si ferma ai 20-25 giocatori della rosa della prima squadra, ma che sia molto più ampio. Quindi la sinergia credo che ci debba essere dall'inizio insomma, e credo che in questo il supporto della società, ma soprattutto l'input della società, è chiaro, è chiaro al mister della prima squadra, a me. Quindi dovremo essere bravi a far sì che una nuova realtà si intregri con quella già esistente e di conseguenza la Primavera far sì che i ragazzi si confrontino con una categoria che sia qualcosa in più rispetto alla Primavera".

L'obiettivo per questa stagione

"Io sono un sognatore. L'obiettivo è far sì che i ragazzi che inizieranno con me a fine anno siano in prima squadra. Questo penso che sia il sogno mio ma penso anche l'obiettivo della società. Quindi le due cose si sposano".