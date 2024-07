Camarda convocato a sorpresa da Corradi, Sia uomo chiave: gli attaccanti del Milan a Euro U19

È il giorno di Italia-Norvegia, prima gara degli Europei Under 19. Gli Azzurrini sono pronti per scendere in campo ma prima di fare il consueto "in bocca al lupo" ai ragazzi, concludiamo la nostra presentazione dei 20 profili parlandovi del reparto offensivo, quest'anno (come non mai) ricchissimo di talento.

LORENZO ANGHELÈ, JUVENTUS

Partiamo dall'attaccante bianconero, protagonista di un'ottima stagione in Serie C con la Juve Next Gen. Il suo recap di fine anno racconta di 33 presenze collezionate tra i professionisti, oltre alle 9 partite disputate nel campionato Primavera 1. Un calciatore da poter impiegare praticamente in tutti i ruoli del reparto offensivo, potendo agire sia da seconda punta che da esterno. Nel 4-3-1-2 di Corradi (o 4-3-2-1, a seconda della posizione di Pafundi) andrebbe a formare il tandem d'attacco insieme a una vera e propria punta, come Camarda ed Ebone. Il ct lo ha sempre tenuto in grande considerazione: lo evidenziano le convocazioni durante i gironi di qualificazione.

FRANCESCO CAMARDA, MILAN

Il centravanti rossonero, di cui vi parliamo ormai da anni, è stato convocato (a sorpresa) da Corradi in vista degli Europei Under 19. Parteciperà, dunque, alla sua seconda competizione continentale con la maglia azzurra, dopo aver trionfato (come ben sapete) agli Europei Under 17 insieme alla Nazionale di Favo. Ennesima stagione da sogno per il talento del Milan; oltre ad aver registrato ottimi numeri con la Primavera di Abate ha inoltre esordito nella massima categoria, scendendo in campo nella gara contro la Fiorentina. Sarà molto probabilmente lui a guidare l'attacco degli Azzurrini, con l'obiettivo di conquistare la sua seconda "medaglia d'oro" di quest'anno.

TOMMASO EBONE, BOLOGNA

L'altra punta di riferimento sarà proprio Ebone, che parteciperà alla "spedizione" in Irlanda del Nord dopo non aver ricevuto la convocazione nè per il girone di qualificazione a novembre, nè tantomeno per quello di marzo. L'attaccante del Bologna si è dunque guadagnato questa chance grazie alle prestazioni nel campionato Primavera 1, dove ha terminato l'anno con 29 presenze e 11 gol. Spicca il periodo tra novembre e dicembre, dove mette a segno ben 5 reti in sole 4 gare, così come le doppiette contro Milan e Atalanta delle ultime settimane.

SIMONE PAFUNDI, LOSANNA

Insieme a Camarda è la stella di questa Nazionale. Uno dei talenti sicuramente più interessanti del nostro calcio, evidenziato dalle prestazioni impressionanti collezionate nelle giovanili dell'Udinese e dall'esordio, a soli 16 anni, nella Nazionale maggiore: il 16 novembre 2022, nella gara contro l'Albania, subentra a Verratti e disputa i suoi primi minuti con la maglia azzurra. Dopo aver trovato poco spazio con la Prima Squadra dei bianconeri, durante l'ultima sessione invernale di mercato ha deciso di accettare la proposta del Losanna, potendo così trovare continuità nel campionato svizzero. Autentico trascinatore nello scorso girone di qualificazione: con 3 gol e 1 assist ha guidato la Nazionale di Corradi verso la qualificazione.

DIEGO SIA, MILAN

Ennesimo giocatore rossonero presentato in questi giorni (5 in totale, il Milan è la squadra più rappresentata nell'Italia Under 19). Elemento chiave della Primavera di Abate, con la quale ha disputato quest'anno ben 47 gare tra campionato e Coppe (Primavera e Youth League), mettendo a segno 15 gol. Da menzionare, inoltre, la sua prima panchina in Serie A: lo scorso 5 maggio, infatti, Pioli ha deciso di aggregarlo in Prima Squadra in occasione di Milan-Genoa. Impiegato prevalentemente come esterno offensivo, segna come un numero 9 e ha la fantasia del classico numero 10: un calciatore che ogni allenatore vorrebbe in rosa. Nel modulo di Corradi, dovrebbe agire a sostegno della prima punta, in una zona "più centrale" del campo rispetto a quella occupata in rossonero. Non convocato durante gli impegni di novembre, è stato chiamato invece nel mese di marzo, andando a segno nell'ultima gara contro la Georgia, firmando il momentaneo 4-0 (partita conclusa poi 5-0).