Campobasso-Milan Futuro, le ufficiali: Jimenez esterno. Vos in panchina

vedi letture

Il Milan Futuro oggi scende in campo in casa del Campobasso alle ore 20 per recuperare la 15esima giornata del campionato di Serie C - Girone B che era stata rinviata per i troppi calciatori impegnati nella sosta nazionali. Dal primo minuto si vedono in campo sia Davide Bartesaghi che Alex Jimenez. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Guadagno; Mondonico, Benassai, Mancini; Morelli, Pellittieri, D'Angelo, Pierno; Baldassin; Di Nardo, Di Stefano. A disp.: F.Forte, Haveri, Celesia, R.Forte, Spalluto, Lombari, Barbato, Calabrese, Prezioso, Serra. All. Braglia

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Zukic, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Traorè, Sia; Turco. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Omoregbe, Vos. All. Bonera