Campobasso-Milan Futuro, nei molisani due ex Milan Primavera

vedi letture

Domani è match day per il Milan Futuro, che va in Molise per giocare contro il Campobasso. Tra i padroni di casa ci sono due ex Milan Primavera: l'attaccante classe 1999 Riccardo Forte (2 gol e 2 assist in stagione), e il difensore classe 2002 Marco Bosisio, indisponibile per infortunio.

DOVE VEDERE CAMPOBASSO-MILAN FUTURO

Data: giovedì 5 dicembre 2024

Ora: 20:00

Stadio: Avicor Stadium Selvapiana di Campobasso (CB)

Diretta TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it