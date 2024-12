Dalle conferme dell'Atalanta U23, alle fatiche di Juve NG e Milan Futuro: le U23 in C

Un'estate tranquilla per la Serie C, con il solo caso Ancona che aveva portato all'estromissione del club e all'avvento della terza squadra Under 23, il Milan Futuro, che ha 'scompigliato' la formazione dei tre gironi di terza serie, che annoverano una squadra a testa. È rimasta nel Girone A l'Atalanta Under 23, mentre la Juventus Next Gen è stata slittata nel Girone C, con la formazione rossonera che è stata quindi la new entry del Girone B.

Un raggruppamento sicuramente molto complesso, il B, dove il Milan Futuro di Daniele Bonera ha trovato non poche difficoltà, tanto da aver chiuso il girone di andata al 18esimo posto della graduatoria, con soli 16 punti in 19 gare giocate, non migliorati alla prima di ritorno, che ha visto l’Entella imporsi sui piccoli Diavoli; ha fatto molto discutere la questione legata a Francesco Camarda, che, partito con i baby milanesi, si è poi ritrovato in prima squadra, con alternanza tra le due compagini. Molta confusione anche iniziale, quando Zlatan Ibrahimovic (Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del Milan) parlò dell'Under 23 come 'punizione' per Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, che sono stati poi relegati ai margini di ogni progetto del club.

L'impatto con il Girone C è stato piuttosto complicato per la Juventus Next Gen, che si è trovata persino ultima in classifica: le situazioni di Taranto e Turris, però, hanno cambiato le carte in tavola, anche se la salvezza dei bianconeri sembra essere stata il ritorno in panchina di mister Massimo Brambilla, lo scorso 12 novembre: dopo la sconfitta contro il Crotone, ecco un primo pareggio, e poi tre vittorie, seguire da una grande reazione con l’Audace Cerignola. Una piccola rinascita che potrebbe raddrizzare la stagione.

Situazione invece tranquilla per l'Atalanta U23, che sta proseguendo il percorso tracciato la scorsa stagione nel Girone A: allo stato attuale, la classifica parla di quarto posto a quota 35, ma analizzando solo il girone di andata si nota che gli uomini di Francesco Modesto, rispetto alla passata stagione hanno migliorato di una posizione l'allora quinto posto – con 30 punti all’attivo (contro i 32 annuali) - maturato al primo giro di boa. Attesa per il finale di stagione.