Domani Ternana-Milan Futuro, Bonera: "Arriviamo con la giusta mentalità, giocheremo senza timore"

vedi letture

Il tecnico del Milan Futuro, Daniele Bonera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Ternana: "Arriviamo alla partita contro la Ternana con la giusta mentalità. Sarà, però, una gara difficile e lo sappiamo. Loro hanno valori tecnici importanti, è una squadra costruita per vincere il girone e salire di categoria, molti dei loro calciatori hanno alle spalle esperienza anche in Serie B".

Sul successo in Coppa Italia

"Noi abbiamo archiviato la partita con la Torres e il passaggio del turno in Coppa Italia, a questa competizione penseremo tra una ventina di giorni quando prepareremo la gara contro il Caldiero Terme. Per necessità, a Sassari, abbiamo dovuto giocare in maniera diversa rispetto al solito a causa della defezione di alcuni giocatori".

Sulla condizione della squadra

"In questi giorni abbiamo recuperato qualcuno e questo ci permetterà di proseguire nel percorso intrapreso fino a oggi. Lo scorso mercoledì abbiamo giocato una buona gara, ma possiamo fare meglio, ne abbiamo sia le qualità che le capacità. La Ternana cercherà di metterci in difficoltà dal primo minuto, noi proveremo a fare il nostro gioco senza timore".