Gazzetta: incubo Milan Futuro: a Ferrara per non retrocedere in D. Comunque vada sarà un fallimento

"Incubo Milan Futuro: a Ferrara per non retrocedere in D. Comunque vada sarà un fallimento": titola così gazzetta.it in merito al destino del Milan Futuro che domani sera sarà impegnato sul campo della SPAL nella gara di ritorno dei playout di Serie C. Si ripartirà dall'1-0 per i rossoneri del match di andata (gol di Sandri su rigore). Alla squadra di Massimo Oddo basterà un pareggio per salvarsi, mentre sarà retrocessione certa in caso di vittoria dei biancazzurri (grazie al miglior piazzamento in classifica, agli emiliani è sufficiente un successo con qualsiasi punteggio).

L'eventuale retrocessione del Milan Futuro sarebbe un altro fallimento per il club di via Aldo Rossi: "Per il Milan, il dissesto di una realtà al primo anno di vita, nata per essere la pietra angolare di un progetto ambizioso e ad ampio respiro. Uno smacco che andrebbe peraltro ad aggiungersi a tutte le altre ampie sofferenze stagionali del mondo rossonero" scrive gazzetta.it.