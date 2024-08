Il calendario del Milan Futuro nelle prime 7 giornate: esordio in trasferta il 25 agosto

La Lega Pro ha reso noto il programma delle prime sette giornate di campionato: il Milan Futuro, che è stato inserito nel Girone B, farà il suo esordio in Serie C domenica 25 agosto alle 20.45 sul campo della Virtus Entella. Il debutto casalingo invece andrà in scena una settimana dopo contro il Carpi (domenica 1 settembre alle 18.00).

Questi gli impegni del Milan nelle prime sette giornate di campionato:

1ª GIORNATA (23-24-25-26 Agosto 2024)

Virtus Entella-Milan Futuro, domenica ore 20.45

2ª GIORNATA (30-31 Agosto – 01-02 Settembre 2024)

Milan Futuro-Carpi, domenica ore 18.00

3ª GIORNATA (07-08 Settembre 2024)

Torres-Milan Futuro, domenica ore 20.45

4ª GIORNATA (13-14-15-16 Settembre 2024)

Milan Futuro-Ascoli, sabato ore 18.30

5ª GIORNATA (20-21-22-23 Settembre 2024)

Rimini-Milan Futuro, lunedì ore 20.45

6ª GIORNATA (24-25-26 Settembre 2024)

Milan Futuro-SPAL, giovedì ore 18.30

7ª GIORNATA (28-29-30 Settembre 2024)

Lucchese-Milan Futuro, lunedì ore 20.45

LE PAROLE DI FONSECA SU MILAN FUTURO

"Penso che il Milan si stia preparando bene per il futuro. L'Italia deve prepararsi bene per il futuro producendo nuovi giocatori. Il Milan ha fatto un grande passo per aiutare in questo senso. Noi, come ha spiegato Zlatan, siamo quasi la stessa squadra, loro lavorano come noi e allo stesso tempo, e abbiamo tanti giovani giocatori con noi adesso, sarò sempre attento a tutti. Per me, se i giocatori hanno qualità e coraggio, l'intenzione è quella di lavorare con loro per farli crescere e per essere pronti a giocare con la prima squadra".