Le pagelle del Milan Futuro - Bene la difesa nonostante il ko. Turco mai pericoloso

Nava 6 - Torna in campo in campionato dopo oltre due mesi e per un tempo non compie interventi. C'è un chiaro fallo su di lui nell'azione del gol della Vis. Il raddoppio invece è una prodezza.

Coubis 6.5 - Un deciso passo avanti rispetto alle ultime prestazioni nelle quali commetteva sempre almeno un errore grave. Stavolta si mette in luce con un paio di chiusure notevoli.

Minotti 6.5 -Con lui in campo la difesa ci guadagna. Spende un giallo quando Orellana gli sfugge ma per il resto è sempre puntuale negli anticipi e dà sicurezza al reparto.

Zukic 6 - Anche lo sloveno piace in questo pomeriggio a Pesaro. Buone chiusure alternate a qualche amnesia. Può migliorare nelle sortite offensive.

Bozzolan 6.5 - La Vis è un avversario tra i più pericolosi, lui si mette in mostra con qualche bell'affondo sulla sinistra, mettendo nel primo tempo un pallone in area che avrebbe meritato maggior sorte.

Sandri 6 - Sveglia la partita dopo soli 2 minuti, con una botta da fuori. Tanta generosità, lo si vede ripiegare spesso a dare una mano in difesa.

Stalmach 6 - Forma una bella coppia con Sandri come diga di centrocampo. Ha forza fisica e personalità e piace quando si sgancia in avanti, dopo aver recuperato un pallone. Nel primo tempo fa venire i brividi a tutti per un retropassaggio scellerato. Dall'82' Hodzic sv.

Fall 5.5 - Fa un po' di "casino" nell'area pesarese e avrebbe anche una buona occasione. Pecca per lucidità e coordinazione.

Sia 5.5 - Si vede pochissimo nel primo tempo, ha il merito se non altro di metterci qualcosa di suo in occasione del momentaneo pareggio. Dall'82' Omoregbe sv.

Traoré 6 - Un passo indietro rispetto alle ultime due uscite, se pur con qualche bella iniziativa e fallo conquistato. Dal 90'+1 D'Alessio sv.

Turco 5 - Che il Milan Futuro abbia problemi cronici a segnare è una cosa nota da inizio stagione e non può essere solo colpa degli attaccanti. Pochi palloni toccati, deve andare a prenderseli ma non ha di fatto mai l'occasione per segnare. Dal 75' Longo 6 - Fortuna o opportunismo? Il fatto inequivocabile è che in due minuti ha fatto di più del predecessore, trovando la rete dell'illusorio pari.

Allenatore Daniele Bonera 6 - Nonostante gli "scippi" di Fonseca, riesce a mettere in campo una squadra organizzata. Fino al discutibile gol della Vis, Nava non aveva compiuto parate. Cambi forse tardivi, ma con i migliori giocatori saliti in prima squadra non c'era troppa scelta. Sconfitta sicuramente ingiusta.