Le prime partite del Milan Futuro si giocheranno a Busto Arsizio

Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto Milan Futuro, seconda squadra del Diavolo che prenderà parte al Girone B di Lega Pro, la formazione affidata a Daniele Bonera, avrà nel 'Chinetti' di Solbiate Arno la sua casa.

Al momento, però, l'impianto è in fase di ristrutturazione, proprio per aderire alle necessità della Serie C e così le prime partite dell'Under23 rossonera si terranno allo 'Speroni' di Busto Arsizio, casa della Pro Patria, formazione anch'essa iscritta in terza serie ma nel Girone A.

Per quanto riguarda i lavori in corso al 'Chinetti' si tratta di un progetto da circa un milioni di euro che prevedrà un prato d'erba vera come primo elemento da realizzare. Spazio, poi, in seconda battuta ai lavori sugli spalti che riguarderanno le sedute, la tribuna stampa e i tabelloni led a bordo campo.