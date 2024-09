Lucchese, parla il mister: "Milan Futuro ha grandi qualità: partita tutt'altro che agevole"

Domani sera il Milan Futuro sarà ospite della Lucchese per la settima giornata del campionato di Serie C - Girone B. La squadra di Bonera è reduce dalla prima vittoria nel torneo, giovedì sera in casa contro la Spal, e vuole dare continuità a questo risultato. Nello specifico oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei toscani Giorgio Gorgone. Le parole riportate dal Quotidiano Sportivo.

Sul Milan Futuro: "Il Milan Futuro ha grandi qualità. Forse manca un po’ di esperienza, ma ha le potenzialità per ribaltare la classifica. E’ una squadra che predilige il gioco con palla a terra. Un avversario da rispettare. Concentriamoci sulla partita che si annuncia tutt’altro che agevole, anche se alla nostra portata".

Sulle squadre B: "Ho due punti di vista. Da una parte credo che le squadre “B” aiutino le squadre “A”, facendo crescere i giovani. Basti vedere la Juventus, con i vari Savona e Yildiz che abbiamo incontrato e che oggi giocano stabilmente in “A”. Da un altro punto di vista capisco la protesta della nostra curva, anche se, logicamente, mi dispiace non avere il loro tifo, visto che sono molto importanti per noi"