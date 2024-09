Milan Futuro a secco, Bonera: "Abbiamo raccolto tanti complimenti. Adesso iniziamo a raccogliere punti"

C'è ancora il numero zero a campeggiare nella casella delle vittorie nel campionato di Serie C del Milan Futuro, formazione Under23 del club rossonero, approdata in terza serie la scorsa estate. Ieri nel posticipo della quinta giornata i Piccoli Diavoli hanno incassato il terzo ko stagionale, questa volta per mano del Rimini.

"Sicuramente abbiamo fatto un ottimo primo tempo - ha detto il tecnico Daniele Bonera (fonte NewsRimini) -, abbiamo avuto anche delle buone situazioni, purtroppo negli ultimi 25-30 metri non siamo troppo precisi. C’è stato annullato un gol per fuorigioco, ma al di là di quello credo che dobbiamo lavorare di più, in silenzio, perché adesso c’è da stare zitti e lavorare.

"Sono cinque partite di campionato, abbiamo raccolto due punti e tanti complimenti - ha proseguito -. Quindi adesso o iniziamo a raccogliere anche noi dei punti, perché dei complimenti ce ne facciamo poco. Penso che questa sia un po’ la Serie C, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, però stasera nel primo tempo abbiamo creato qualcosa, ma non siamo riusciti a segnare, com’è successo nelle partite precedenti, e abbiamo preso il gol e poco di più”.

Finora il Milan Futuro ha segnato solo un gol in campionato, e su rigore. “È vero, abbiamo sicuramente da migliorare in fase offensiva, dobbiamo cercare di trovare degli sviluppi ed essere un po’ più precisi, meno frettolosi e fare le scelte giuste. Come ho detto, da domani lavoriamo, in silenzio, e prepariamo la partita di giovedì, che sarà altrettanto difficile, come lo sono tutte in questo campionato”