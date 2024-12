Milan Futuro, Bonera: "Jimenez e Bartesaghi? Sostituiti perchè andranno in prima squadra"

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo della Ternana, Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha parlato così in conferenza stampa come riporta ternananews.it: "Ho cambiato Jimenez e Bartesaghi perché questo è un progetto per la prima squadra. Alex doveva giocare 45 minuti e Bartesaghi 60, per farli trovare pronti per l’allenatore della prima squadra. Oggi si sono fatti sentire i 9 anni di media di differenza in campo, in questo campionato bisogna avere anche giocatori di esperienza che aiutino la squadra”

Hai ritrovato Abate che conosci da una vita: “Tanti ragazzi che oggi sono con me sono cresciuti con lui. Sta facendo molto bene qui con una squadra che reputo una delle candidate a vincere la categoria. Gli faccio un grande in bocca al lupo”.

Si aspettava una Ternana così o l’aveva studiata in modo diverso: “Ho pensato potesse anche cambiare qualcosa, ma eravamo preparati conoscendo Abate che sta portando avanti il lavoro fatto qui in precedenza. Siamo un po’ acerbi nelle situazioni puntuali della partita”.

Nel momento migliore del Milan il raddoppio della Ternana: “Andare sul 2-0 al 60′ non è facile, poco prima potevamo pareggiarla, fa parte del nostro percorso, cercherò di far capire che ci sono situazioni che si ripetono, prima entreremo nella testa dei ragazzi e prima raggiungeremo i risultati”.

I tifosi hanno protestato per le seconde squadre in Serie C: “Parlo per la situazione che vivo tutti i giorni, ci sono giocatori che hanno esordito in Champions League e in Serie A, c’è soddisfazione nel preparare i ragazzi al calcio per gli adulti. Non conosco altro e mi fermo qui”.