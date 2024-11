Milan Futuro, gli impegni di novembre dei ragazzi di Bonera

vedi letture

MILAN FUTURO

Un mese su due fronti per i ragazzi di Bonera, diversi gli esami di maturità per proseguire il percorso di crescita. Da un lato il campionato, con il menù che prevederà anche il recupero della sfida sul campo della capolista Pescara. Dall'altro la Coppa Italia, con il ritorno in Sardegna - dove abbiamo già ben figurato a settembre - contro una protagonista del Girone B in una sfida che metterà in palio i Quarti di finale.

SERIE C

13ª giornata, Pontedera-Milan Futuro, domenica 3 novembre alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Mannucci

14ª giornata, Milan Futuro-Arezzo, domenica 10 novembre alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

15ª giornata, Campobasso-Milan Futuro, sabato 16 novembre alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Molinari

9ª giornata, Pescara-Milan Futuro, giovedì 21 novembre alle 20.45 (Sky/NOW) - Stadio Adriatico

16ª giornata, Milan Futuro-Sestri Levante, domenica 24 novembre alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

COPPA ITALIA DI SERIE C

Ottavi di finale, Torres-Milan Futuro, mercoledì 27 novembre alle 18.30 (Sky/NOW) - Stadio Vanni Sanna, Sassari