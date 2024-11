Milan Futuro in difficoltà: record di cartellini rossi per la squadra di Bonera

Il Milan Futuro non riesce a trovare continuità. Nella gara di ieri contro il Pineto, dopo il bel successo di Perugia, molto convincente, i rossoneri hanno perso in casa per 2-0 in un modo molto ingenuo: di fatto subendo le due reti su due disattenzioni colossali della retroguardia. Una sconfitta sanguinosa per la classifica con la squadra abruzzese che ha esteso a 5 i punti di vantaggio sulla squadra di Bonera.

L'impatto con il campionato professionistico non è ancora stato superato, come dimostra anche il dato statistico sui cartellini rossi. Infatti il Milan futuro è la squadra che ha collezionato il maggior numero di espulsioni nel campionato di Serie C. Sono ben 5, con quella di ieri subita da Coubis - alla sua seconda personale - che si aggiunge a quelle di Ballo-Tourè, Jimenez e Minotti delle gare scorse.