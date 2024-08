Milan Futuro, occhi su Possenti. Sul difensore del Renate c'è concorrenza

Con il primo anno in Serie C che ormai è prossimo a iniziare - la stagione prenderà il via sabato 10 agosto con la Coppa Italia di categoria - il Milan Futuro sta iniziano a puntellare la rosa non solo per quel che riguarda il reparto dei cosiddetti under, ma anche per quello che concerne i calciatori esperti che andranno a coadiuvare i giovani, affinché possano completare la loro crescita. Un innesto è previsto per la difesa, e, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sembra esserci l'esperto difensore Marcello Possenti, che non rientra più nei piani tecnici di un Renate in evoluzione.

Ma il classe 1992 vanta anche altri estimatori in categoria, perché - sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione - sul giocatore si è registrato anche l'interesse di Carpi e Virtus Verona, alla finestra per capire l'evolversi della situazione e poter affondare il colpo. Al momento non si sono registrate offerte concrete per Possenti, ma di sicuro c'è che a breve lascerà le pantere brianzole.

Dopo cinque stagioni, quindi, è finito il ciclo del calciatore bergamasco, pronto pertanto a sposare un nuovo progetto; ci sarà solo da capire chi delle pretendenti avanzerà l'affondo decisivo per assicurarsi un rinforzo di spessore prima del via ufficiale della stagione.