Milan Futuro, pomeriggio da incubo sotto gli occhi di Abate. E sono 8 ko in 16 partite

Finisce con l'ottava sconfitta in sedici partite per il Milan Futuro, ora solitario al penultimo posto in classifica. La squadra di Daniele Bonera tiene botta per un tempo pur senza brillare particolarmente, ma quel che è chiaro sin da subito è che la Ternana è superiore. Già al 9' la squadra di Ignazio Abate passa in vantaggio con Casasola che si trova liberissimo a ricevere un traversone dalla sinistra e incornare di testa, superando Raveyre. La buona sorte risparmia al Milan una sconfitta già con 45' d'anticipo e tutto questo senza che la Ternana debba spingere più di tanto: Cianci prima prende il palo, poi da pochi passi trova una risposta prodigiosa di Raveyre. Dei rossoneri del primo tempo c'è poco da salvare se non il solito Jimenez: è dallo spagnolo che arrivano le uniche fiammate con le sue volate dalla destra, ma non c'è mai nessuno a centro area pronto a farsi trovare pronto sui suoi suggerimenti.

Proprio Jimenez viene tolto all'intervallo, ma quello che si vede nella ripresa è un Milan arrembante, che mette anche alle corde la Ternana almeno nel primo quarto d'ora: Vos si sveglia e prende per mano la squadra, Longo segna ma la gioia del gol gli viene negata per un fuorigioco di Zukic al momento dell'assist. Quando sempre Longo ha un pallone regolare, lo spreca da pochi passi. E quando la squadra prende fiducia in casa di una delle favorite per la vittoria finale del campionato, arriva la solita insopportabile leggerezza: Zukic fa un retropassaggio al portiere completamente sbagliato, che si rivela un assist per Cianci che ringrazia e firma il 2-0 al 63'. E come spesso succede in queste occasioni, la squadra si demoralizza. E la Ternana ben più esperta colpisce, sugli sviluppi di calcio d'angolo, ancora con Casasola. Ultimi 20 minuti di inutile agonia, fra sostituzioni e occasioni che sono solo da parte dei padroni di casa. Situazione di classifica complicata per i giovani di Daniele Bonera e fra quattro giorni c'è il recupero contro il Campobasso. E domenica in casa contro il Gubbio.