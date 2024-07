Milan Futuro, regolamento e fuori quota: tutto quello che c'è da sapere

Inizia a prendere forma la nuova stagione del Milan Futuro di Daniele Bonera e i suoi ragazzi, pronti per questa nuova avventura che inizierà ufficialmente ad agosto in Coppa Italia sul campo del Lecco. Tra un nuovo regolamento, presenze dei fuori quota e nuovi giocatori, questo il focus lanciato da Sky Sport.

Under 23, come funziona

Di regole ne sono cambiate diverse nel corso degli anni: andava sistemato un meccanismo che non andasse a sovrastare le altre società e soprattutto, permettesse davvero di valorizzare davvero i giovani. Una delle ultime riguarda la composizione delle rose. Che non può essere solo giovane o sarebbe comunque controproducente, questo dunque il regolamento: "Nelle Under 23 possono giocare fino a un massimo di 4 fuori età, ma con un limite molto preciso. Ciascuno di questi quattro fuoriquota non può aver giocato più di 50 partite in Serie A".

Da Scaglia a Longo, i fuori quota

Di qui la decisione, recentissima, di Juventus e Milan di ingaggiare due giocatori esperti e dal sicuro rendimento in Serie C. Filippo Scaglia, difensore trentaduenne reduce da un’esperienza al Sudtirol e Samuele Longo, attaccante anche lui trentaduenne, che rientra in Italia dopo due anni all’estero. La composizione nel Milan Futuro dei fuoriquota è quasi definita e se non dovessero arrivare offerte particolari, anche Origi e Ballo Touré faranno parte del roster a disposizione di Bonera. L’ha detto Ibrahimovic: gli agenti sono al lavoro per trovare una soluzione, ma al momento questo è e verranno inseriti in lista per la prossima Serie C.