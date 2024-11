Milan Futuro-Sestri Levante, le formazioni ufficiali: riecco Bozzolan. Turco è la punta

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Sestri Levante, valida per la 16ª giornata di Serie C, girone B. Senza Camarda, chiamato da Paulo Fonseca per la sfida di Champions League con la prima squadra, Daniele Bonera punta su Nicolò Turco al centro dell'attacco. L'ex Salisburgo è andato a segno nell'ultima partita contro il Pescara. Si rivede Bozzolan in campo e torna dopo il turno di squalifica Jimenez. Confermato Vos a centrocampo, sarà affiancato da Hodzic con Malaspina, titolare nelle ultime partite, in panchina.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni, Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos; Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré; Turco. A disp. Nava, Malaspina, Longo, D'Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Zukic. All. Daniele Bonera.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Valentini, Pittino, Podda; Durmush, Raggio Garibaldi, Rosetti, Furno; Oneto; Clemenza, Parravicini. A disp. Sias, Fusco, Conti, De Felice, Pavanello, Nenci, Giorno, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso. All. Andrea Scotto.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

ASSISTENTI: Granata di Viterbo e Gigliotti di Lamezia Terme.

IV UFFICIALE: Rossini di Torino.