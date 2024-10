Milan Futuro, si rivede Vos: l'olandese è in panchina. Prima da titolare per Alesi

Milan Futuro che si presenta a Perugia senza diversi giocatori tra infortuni, squalifiche ed esigenze di prima squadra. Francesco Camarda è rimasto a Milanello per essere a disposizione di Paulo Fonseca, considerando i problemi di Tammy Abraham e Luka Jovic, in dubbio per la sfida di martedì contro il Napoli.

Hugo Cuenca è fuori per una lesione al polpaccio destro, mentre Chaka Traoré si è fermato per un problema al ginocchio destro. Entrambi da rivalutare. Indisponibile anche Andrea Bozzolan per una distorsione alla caviglia rimediata dieci giorni fa. Questi indisponibili si aggiungono a Diego Sia, Nicolò Turco, Antonio Gala sempre per problemi fisici. Appiedati dal giudice sportivo per un turno Fode Ballo-Touré e Alex Jimenez, entrambi espulsi nell'ultimo turno contro il Legnago Salus. Sconta la seconda giornata delle cinque di squalifica Gabriele Minotti, dopo il rosso rimediato contro la Pianese.

C'è anche una buona notizia e riguarda il rientro di Silvano Vos. L'olandese figura tra le riserve dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato. Un rientro fondamentale, quello dell'ex Ajax che nelle volte in cui è entrato in campo ha dimostrato di poter fare la differenza.

Prima da titolare per Gabriele Alesi che verrà impiegato presumibilmente come esterno destro d'attacco. Riecco Andrei Coubis che ha scontato la sua squalifica. Chance da titolare per Mattia Liberali, non impiegato nell'ultimo turno di campionato e sostituito dopo dieci minuti della partita contro la Pianese proprio a causa dell'espulsione del rumeno. Torna a vestire la maglia da titolare Samuele Longo, l'ultima volta fu nell'unica partita vinta in campionato, contro la SPAL il 26 settembre, così come Vittorio Magni. Si rivede dal 1' Mattia Malaspina, l'ultima volta fu alla terza giornata contro l'Ascoli.

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Angella, Giraudo; Giunti, Bartolomei, Torrasi; Di Maggio; Seghetti, Montevago. A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Bacchin, Matos, Palsson, Ricci, Lisi, Marconi, Agosti, Sylla, Squarzoni, Plaia, Plizzi, Souaré. All. Alessandro Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina; Alesi, Liberali, Fall; Longo. A disp. Nava, Mastrantonio, Hodzic, Dutu, D'Alessio, Sandri, Scotti, Omoregbe, Bonomi, Vos. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Bei di Pordenone.

ASSISTENTI: Mambelli di Cesena e Cantatore di Molfetta.

IV UFFICIALE: Grieco di Ascoli Piceno.