MN - Visite mediche per Andrea Magrassi: esperienza per Milan Futuro

vedi letture

Il Milan Futuro batte subito un colpo, nella mattinata della prima giornata della sessione invernale di calciomercato. La squadra under 23 rossonera infatti è pronta ad accogliere l'esperto attaccante italiano Andrea Magrassi, classe 1993, e nelle ultime due stagioni e mezzo al Cittadella in Serie B. Come appreso da MilanNews.it, infatti, il 31enne nativo di Dolo sta svolgendo in questi istanti le visite mediche con il club rossonero. Per lui previsto un contratto di due anni e mezzo.

Nell'ultima conferenza del 2024, dopo la sconfitta con l'Entella, il mister di Milan Futuro Daniele Bonera aveva confermato come società e staff fossero già al lavoro per portare nella squadra innesti di maggiore esperienza per accelerare il processo di crescita dei più giovani. Detto fatto, la prima mossa è stata fatta.

di Antonio Vitiello