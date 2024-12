MN - Zeroli assente contro la Ternana. Ha subito un sovraccarico alla coscia destra

Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, è assente nel match contro la Ternana per un sovraccarico alla coscia destra.

Di seguito le formazioni ufficiali di Ternana-Milan Futuro, 17ª giornata del girone B di Serie C. Bonera che opta per tre centrali di difesa, con Jimenez e Bartesaghi esterni a tutta fascia. Occasione dal 1' per Diego Sia, per la prima volta titolare: affiancherà davanti Samuele Longo. Altra novità è il polacco Dariusz Stalmach, all'esordio assoluto in Serie C. Col Milan Futuro ha raccolto due gettoni in Coppa Italia, tra cui l'ultima partita vinta contro la Torres:

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; De Boer, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. A disp. Vitali, Patanè, Ferrante, Maestrelli, Donati, Carboni, Bellavigna, Martella, Donnarumma. All. Ignazio Abate.

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Raveyre; Zukic, Minotti, Coubis; Jimenez, Malaspina, Stalmach, Bartesaghi; Vos; Sia, Longo. A disp. Nava, Mastrantonio, Bozzolan, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Sandri, Traoré, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Lovison di Padova.

ASSISTENTI: Parisi e Minafra.

IV UFFICIALE: Gianquinto.