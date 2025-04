Oddo suona la carica: "Dobbiamo continuare così e migliorarsi sempre di più da qua alla fine"

Il tecnico rossonero Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-Ternana 1-0. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, raccolte dal nostro inviato, dopo l’importantissima vittoria di oggi pomeriggio arrivata contro un avversario di altissima classifica.

Su cosa punterà in queste ultime due giornate per continuare la striscia positiva?

“Possiamo migliorare anche su come scendiamo ogni giorno in campo ad allenarci. Teniamo in considerazione le cose positive ma lavoriamo su quelle negative. È da lì che si parte per migliorare sempre di più: qualche errore ancora lo commettiamo. Dobbiamo continuare così e migliorarci sempre di più da qua alla fine”.

Questa vittoria quanto può contare per il morale in vista del finale di stagione?

“Una vittoria dal valore inestimabile. Il nostro obiettivo è comunque di valorizzare i ragazzi, dovranno dare un contributo anche alla prima squadra. In questo momento ovviamente è importante salvare questa categoria, perché questi ragazzi hanno bisogno di confrontarsi con una categoria che gli permette di migliorarsi di più. La vittoria è importante, lavoriamo quotidianamente per una cosa e per l’altra: sia per migliorare i ragazzi ma anche per vincere, perché è importante anche la testa di un ragazzo e abituarsi anche a vincere, non sempre a perdere. E questo ti dà fiducia e ti fa credere ancora di più nel lavoro che si fa quotidianamente”.