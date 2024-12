Oggi alle 15 il Milan Futuro chiude il suo 2024 e apre il girone di ritorno

vedi letture

Il Milan Futuro oggi scende in campo e vivrà un pomeriggio di inizio ma anche di fine. Presso il "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, infatti, i rossoneri scenderanno in campo alle ore 15 per affrontare la Virtus Entella in occasione della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C - girone B. Allo stesso tempo la squadra di mister Daniele Bonera chiuderà il suo 2024, anno storico in cui è iniziato il progetto under 23: la prossima gara dopo questa dei rossoneri infatti sarà già nel mese di gennaio.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-VIRTUS ENTELLA

Data: domenica 22 dicembre 2024

Ora: 15:00

Stadio: Chinetti, Solbiate Arno

Tv: Sky Sport

Web: MilanNews.it