Padova, Spangoli non ha rimorsi: "No a Milan Futuro e Juventus NextGen? Ho fatto bene, sono primo in classifica"

Intervistato da La Casa di C, l'attaccante del Padova Alessandro Spagnoli ha svariato su più temi, svelando anche il perché abbia deciso di continuare a vestire la maglia del club patavino nonostante l'interesse di squadre del livello della Juventus NextGen, il Milan Futuro, il Vincenza ed il Catania. Questo un estratto della sua intervista:

“Mi sono posto una domanda: “Cosa mi gioco?”. E questa scelta ora sta pagando: siamo primi in classifica e mi sto trovando in un contesto in cui vinci e devi vincere. A livello caratteriale migliori come mentalità e non mi era mai capitato di giocare per vincere in questo modo – in maniera così forte intendo”.

In stagione, con la maglia del Padova, Alessandro Spagnoli ha collezionato 10 presenze in tutte le competizioni collezionando un assist ed un gol, quello dello scorso 24 settembre contro la Virtus Verona.