Perugia, Montevago: "Contro il Milan Futuro sarà dura come ogni partita"

Dopo il gol con il quale ha regalato la vittoria al suo Perugia contro l'Ascoli, Daniele Montevago ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “Di avere subito questo impatto non me lo aspettavo però sapevo di essere un acquisto importante. Voglio essere importante per la squadra e per il mister per dimostrare il mio valore”.

Montevago ha poi spostato il focus sulla partita contro il Milan Futuro: “Sarà dura come ogni partita ma è importante vincere e portare a casa i punti. Cercheremo di lavorare bene in settimana per andare sempre più a mille. Ci serve l’aiuto dei tifosi, per dare ancora di più”.

Ed infine sulle sue ambizioni personali: “Il mio sogno è quello di arrivare in Serie A, e fare tanti gol”.