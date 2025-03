Pineto-Milan Futuro, le ufficiali: Camarda e Bartesaghi dal 1'. Confermato Sia

Tempo di turno infrasettimanale per il Milan Futuro che, dopo il pareggio a reti bianche contro il Perugia sabato scorso, oggi scende in campo alle ore 18.30 in casa del Pineto a caccia di punti che possanon ridare speranze di salvezza diretta ma soprattutto consapevolezza e autostima per un finale di stagione che si annuncia molto intenso. Per la seconda gara consecutiva, al centro dell'attacco parte Francesco Camarda titolare, il giorno dopo il suo 17° compleanno. Le formazioni ufficiali:

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Marafini, Ienco; Tunjov, Amadio, Schirone; Pellegrino, Fabrizi, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Barretta, Giannini, Stambolliu, Gambale, Borsoi, Baggi, Marrancone, Chakir, Pistillo, Di Giampietro, Gatto. All. Ivan Tisci

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Fall; Camarda, Sia. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Hodzic, D'Alessio, Magni, Minotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo.