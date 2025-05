Playout Milan Futuro: oggi l'andata in casa. Dove vederla e come funzionano

Iniziano oggi i playout di Serie C. Il Milan Futuro se la gioca andata e ritorno con la SPAL: sabato 10 maggio ore 20 al "Chinetti" di Solbiate, sabato 17 maggio ore 20 al "Mazza" di Ferrara. Gli estensi godono della possibilità di mantenere la categoria con due risultati su tre: i rossoneri devono fare solo una cosa, vincere. A seconda di come andrà questa doppia sfida, si tireranno le somme conclusive della stagione.

Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su Sky e NowTV e in live web testuale su MilanNews.it.

BIGLIETTI MILAN FUTURO-SPAL

I tagliandi sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità 20€, Tribuna B Centrale Coperta 12€, Tribuna B Laterale Scoperta 10€ e Settore Ospiti 10€. I biglietti della gara sono disponibili online su Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, la biglietteria di Casa Milan e il Flagship Store in Via Dante. Attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

A causa della modifica della viabilità ordinaria, ai tifosi rossoneri (biglietto Tribuna B) che provengono dall'autostrada A8 viene consigliata l'uscita di Cavaria e di raggiungere lo stadio tramite il paese di Oggiona. Per la tifoseria ospite, invece, per chi arriva dall'A8 è consigliata l'uscita da Solbiate Arno.

MILAN FUTURO-SPAL

SABATO 10 MAGGIO ORE 20.00

STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)