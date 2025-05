Pochesci sul Milan Futuro: "Ha gestito male la rosa: troppi cambi, troppa instabilità"

Nel corso del consueto appuntamento con 'A Tutto C', programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Sandro Pochesci ha ovviamente parlato del campionato di Serie C, dicendo la sua anche sul Milan Futuro di Massimo Oddo:

Hai citato anche la SPAL, che ora rischia addirittura la Serie D.

"Sì, giocherà un playout pericolosissimo contro il Milan Futuro. E non è una partita facile, anche per il peso che ha il Milan come società. Il Milan Futuro ha gestito male la rosa: troppi cambi, troppa instabilità. E a volte hanno falsato il campionato: quando hanno messo la formazione giusta, hanno battuto squadre importanti. Ricordo la vittoria con la Ternana. Questi progetti vanno regolamentati meglio".

E poi c’è il discorso delle squadre B…

"Esatto. Non è giusto che l’Atalanta salga in B o che il Milan retroceda. Queste squadre dovrebbero servire solo per far crescere i giovani, senza promozioni o retrocessioni. Devono fare il loro campionato, sempre con la miglior formazione. E i giocatori che salgono in prima squadra devono rimanerci, non scendere ogni settimana. Abbiamo visto Camarda fare su e giù, e a volte non può nemmeno giocare con il Futuro".