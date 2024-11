Pontedera-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Camarda dal 1'. Si rivede Vos dall'inizio

Di seguito le formazioni ufficiali di Pontedera-Milan Futuro, valida per la 13ª giornata del girone B di Serie C. Torna Francesco Camarda titolare, così come Silvano Vos. Novità in difesa, date le assenze di Coubis e Minotti, entrambi squalificati: D'Alessio giocherà terzino destro, portando lo spostamento di Jimenez sull'out opposto e l'accentramento di Bartesaghi, Centrocampo inedito con 5 giocatori, si rivede Sandri dopo due panchine.



PONTEDERA (3-5-1-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini; Ianesi; Italeng. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Ragetzu, Corona, Guidi, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Leonardo Menichini.

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Raveyre; D'Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez; Malaspina; Fall, Sandri, Zeroli, Vos; Camarda. A disp. Nava, Hodzic, Longo, Liberali, Dotu, Magni, Sia, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Rispoli da Locri.

ASSISTENTI: Hader da Ravenna e Vasta da Alba.

IV UFFICIALE: Laganaro da Genova.

SABATO 2 NOVEMBRE

Ternana - SPAL 4-1

Torres - Pianese 3-0

Gubbio - Rimini 1-0

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Vis Pesaro - Pescara 1-0

Campobasso - Lucchese 3-0

Legnago - Perugia 2-2

Arezzo - Ascoli

Pontedera - Milan Futuro (17.30)

Pineto - Carpi

Sestri Levante - Virtus Entella

CLASSIFICA

Pescara 29

Torres 28

Ternana 26

Entella 23

Vis Pesaro 22

Campobasso 22

Arezzo 22

Gubbio 18

Rimini 17

Pianese 17

Carpi 14

Pineto 14

Perugia 14

Lucchese 13

Pontedera 11

Sestri Levante 10

Ascoli 9

Milan Futuro 9

SPAL 9

Legnago Salus 7

MARCATORI

7 reti: Cianci e Cicerelli (Ternana), Fischnaller (Torres)

6 reti: Bruzzaniti (Pineto), Corazza (Ascoli)

5 reti: Di Nardo e Di Stefano (Campobasso), Montevago (Perugia)

14ª GIORNATA

Lucchese - Legnago Salus

Pescara - Sestri Levante

Rimini - Torres

Ascoli - Pontedera

Carpi - Campobasso

Entella - Gubbio

Milan Futuro - Arezzo (domenica 10 novembre, ore 15)

Perugia - Ternana

Pianese - Vis Pesaro

SPAL - Pineto