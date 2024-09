Primo punto e primo gol in C alla prima in casa: Milan Futuro-Carpi finisce 1-1

Giornata storica per il Milan Futuro, che alla sua prima partita casalinga trova il suo primo punto e il suo primo gol in Serie C. Contro il Carpi finisce 1-1 e la squadra di Daniele Bonera muove la classifica dopo aver temuto per lunghi tratti il peggio.

Il tecnico schiera dal 1' tutti i giocatori che Paulo Fonseca aveva convocato per la sfida contro la Lazio: dentro quindi Bartesaghi, Camarda, Cuenca e Zeroli. Prima per il nuovo acquisto Hodzic, panchina per Vos e Turco. Primo tempo contratto, il Carpi sugli sviluppi di un calcio di punizione passa in vantaggio con Zagnoni. I giovani rossoneri faticano a rendersi pericolosi: Zeroli è bloccato, Camarda non trova palloni giocabili, Traorè si vede pochissimo, mentre Cuenca ci prova con qualche dribbling che trovano però la difesa carpigiana ben posizionata.

I cambi nella ripresa svoltano la partita: dentro Fall per Traoré e Vos per Hodzic. Il senegalese fa valere la sua esperienza, dà una mano su entrambe le fasce facendo entrambe le fasi; l'olandese fa vedere di avere poco a che fare con la Serie C (del resto la scorsa stagione giocava con la prima squadra dell'Ajax) e sembra un gigante tra gli avversari. Rompe il gioco ed è difficilmente arginabile nelle avanzate. Da un suo spunto arriva l'azione che porta al rigore: Panelli stende Camarda e lo stesso centravanti dal dischetto segna l'1-1.

Da lì ne esce fuori una bella partita nel complesso, con azioni da una parte e dall'altra. È il Milan ad avere l'ultima palla gol, ma Cuenca da due passi manda alto sopra la traversa. I giovani di Bonera muovono la classifica e va bene così. Prossimo impegno domenica 8 settembre sul campo della Torres, che l'anno scorso è stata una delle migliori squadre della Serie C.



MILAN FUTURO - CARPI 1-1

RETE: 17' Zagnoni, 68' Camarda rig.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi (74' Coubis), Bozzolan; Zeroli, Sandri (84' Longo); Cuenca, Hodzic (46' Vos), Traorè (46' Fall); Camarda (88' Malaspina). A disposizione: Mastrantonio, Colzani, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Magni, Sia, Gala, Turco. All. Bonera.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi (50' Figoli); Saporetti (59' Stanzani), Gerbi (59' Sall). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Nardi, Sereni. All. Serpini.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

ASSISTENTI: Gennuso e Minutoli.

IV UFFICIALE: Gandino.

AMMONITI: Bartesaghi e Jimenez (M), Gerbi, Forasani e Figoli (C)