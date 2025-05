Serie C, i primi risultati della 'Riforma Zola': raddoppiati i calciatori del settore giovanile

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il numero di dei calciatori in Serie C provenienti dal settore giovanile che hanno collezionato presenze in campionato è più che raddoppiato (+118%) rispetto alla stagione sportiva 2022-23. La Serie C inizia a raccogliere i primi risultati della Riforma Zola. Cresce l'impegno dei club anche rispetto alla passata stagione, con il +41% delle squadre che hanno impiegato calciatori cresciuti nel vivaio: sono infatti ben 48 i club. Superata la soglia dei centomila minuti giocati nelle 38 giornate di Serie C 2024-25 dai giocatori provenienti dalle giovanili, in aumento rispetto al campionato 2023-24 (+18%), quasi il doppio considerando la stagione 2022-23 (+91%). (ANSA).