Serie C, il punto sulle panchine del Girone B: Bonera resiste, Abate resta a Terni

Se in Serie C si è vissuta una tranquilla estate, con la sola eccezione del caso Ancona che ha portato all'avvento della terza squadra U23 (il Milan Futuro), i mesi successivi sono stati decisamente movimentati, soprattutto sul versante panchine, con esoneri registrati in tempi abbastanza celeri, sin dall'inizio della stagione. Ultimo in ordine temporale quello di Benevento

Chiuso il mercato invernale, infatti, si è chiusa anche l'esperienza di Gaetano Auteri con la truppa sannita, che ha deciso di affidare la prima squadra a Michele Pazienza.

Questo il punto della situazione:

GIRONE B

Arezzo: Emanuele TROISE (nuovo) -> esonerato il 02/02 -> dal 04/02 Cristian BUCCHI

Ascoli: Massimo CARRERA (confermato) -> esonerato il 27/09 -> dal 27/09 Cristian LEDESMA (ad interim) -> dal 03/10 Domenico DI CARLO -> esonerato il 24/01 - > Dal 27/01 Mirko CUDINI

Campobasso: Piero BRAGLIA (nuovo) -> esonerato il 26/01 -> dal 26/01 Fabio PROSPERI

Carpi: Cristian SERPINI (confermato)

Gubbio: Roberto TAURINO (nuovo) -> esonerato il 9/12 -> dal 10/12 Gaetano FONTANA

Legnago: Daniele GASTALDELLO (nuovo) -> esonerato il 26/09 -> dal 27/09 Matteo CONTINI -> dal 20/01 esonerato - > dal 20/01 Massimo BAGATTI

Lucchese: Giorgio GORGONE (confermato)

Milan Futuro: Daniele BONERA (nuovo)

Perugia: Alessandro FORMISANO (confermato) -> esonerato il 28/10 -> dal 28/10 Lamberto ZAULI

Pescara: Silvio BALDINI (nuovo)

Pianese: Fabio PROSPERI (confermato) -> risoluzione consensuale l'11/12 -> dal 12/12 Alessandro FORMISANO

Pineto: Mirko CUDINI (nuovo) -> esonerato il 07/10 -> dal 10/10 Ivan TISCI

Pontedera: Alessandro AGOSTINI (nuovo) -> esonerato il 05/10 -> dal 07/10 Leonardo MENICHINI

Rimini: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Sestri Levante: Andrea SCOTTO (nuovo) -> esonerato l'8/12 -> dal 17/12 Diego LONGO

SPAL: Andrea DOSSENA (nuovo) -> esonerato il 03/02 -> dal 04/02 Francesco BALDINI

Ternana: Ignazio ABATE (nuovo)

Torres: Alfonso GRECO (confermato)

Virtus Entella: Fabio GALLO (confermato)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)